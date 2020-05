Έβρος

Πατέρας τράκαρε με τον γιο του και σκοτώθηκε (εικόνες)

Απίστευτη οικογενειακή τραγωδία, με θύμα έναν 68χρονο. Σε κατάσταση σοκ ο γιος του.

Μια φοβερή οικογενειακή τραγωδία εκτυλίχθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στην Αλεξανδρούπολη, όπως μεταδίδει το evros-news.gr.

Σε ένα πολύ σοβαρό τροχαίο, στην περιοχή των Λουτρών, έχασε τη ζωή του ένας 68χρονος πατέρας που, οδηγώντας το Ι.Χ. αυτοκίνητο του, τράκαρε με το επαγγελματικό φορτηγάκι που οδηγούσε ο… γιος του.

Πρόκειται, σύμφωνα με την ίδια πηγή, για γνωστή οικογένεια της Αλεξανδρούπολης και αυτό που συνέβη δεν το βάζει ο νους του ανθρώπου. Για άγνωστη αιτία, τα δυο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά, με αποτέλεσμα να χάσει την ζωή του ο 68χρονος πατέρας και ο γιος του να βρίσκεται σε κατάσταση φοβερού σοκ για αυτό που συνέβη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κοντά στην περιοχή υπήρχε κατά σύμπτωση ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που έφτασε γρήγορα, αλλά ήταν ήδη αργά για τον 68χρονο. Ο γιος του οδηγήθηκε στην Αστυνομική Διεύθυνση σοκαρισμένος, προκειμένου να καταθέσει για τις συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το θανατηφόρο τροχαίο.

Φωτογραφίες: evros24.gr