Θεσσαλονίκη

H Minnie εντόπισε ναρκωτικά σε διαμέρισμα

Λαβράκι έπιασε ο αστυνομικός σκύλος της Δίωξης Ναρκωτικών...

Συσκευασία με ποσότητα κάνναβης βάρους 635 γραμμαρίων εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια αστυνομικής έρευνας σε διαμέρισμα στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, με τη συνδρομή του αστυνομικού σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών Minnie.

Αρχικά, με συντονισμένες ενέργειες των αστυνομικών της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του Τμήματος Ασφάλειας Κιλκίς, συνελήφθησαν τρεις άνδρες για αγοραπωλησία ναρκωτικών. Στην κατοχή των δύο βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο συσκευασίες με μικροποσότητα κάνναβης, που όπως διαπιστώθηκε τις είχαν προμηθευτεί νωρίτερα από τον τρίτο άνδρα, έναντι χρηματικής αμοιβής.

Στην έρευνα που έγινε στο διαμέρισμα του τελευταίου, εντοπίστηκαν τα 635 γραμμάρια κάνναβης, μαζί με άλλες δύο συσκευασίες με μικροποσότητα κάνναβης, ένα κινητό τηλέφωνο και κενά πλαστικά σακουλάκια συσκευασίας για την πώληση των ναρκωτικών.