Ημαθία

Βίντεο - ντοκουμέντο με την αρπαγή χρηματοκιβωτίου από κοσμηματοπωλείο

Καρέ –καρέ κατέγραψαν αυτόπτες μάρτυρες την αρπαγή χρηματοκιβωτίου από κοσμηματοπωλείο.

Ληστεία σημειώθηκε γύρω στις 3 τα ξημερώματα της Τρίτης σε κοσμηματοπωλείο στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που κατέγραψαν αυτόπτες μάρτυρες, οι κουκουλοφόροι δράστες, επτά στον αριθμό, εισέβαλαν στο κατάστημα ανεβάζοντας τα ρολά και σπάζοντας την τζαμαρία.

Άρπαξαν το γεμάτο χρηματοκιβώτιο και αφού το έδεσαν, επιβιβάστηκαν σε τρία τουλάχιστον αυτοκίνητα και εξαφανίστηκαν.

Μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστη η λεία τους, αν και σύμφωνα με πληροφορίες κυμαίνεται στις 100.000ευρώ. H αστυνομία διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών.

Πηγή: alexandriamou.gr