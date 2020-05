Εύβοια

Έπεσε στο χαντάκι για να αποφύγει μετωπική (εικόνες)

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σε επαρχιακό δρόμο. Οι εικόνες από το σημείο.

Ελιγμό για να αποφύγει τη μετωπική σύγκρουση έκανε ένας οδηγός στο ΑΛιβέρι, στην Εύβοια.

Ο νεαρός οδηγός είδε ένα αυτοκίνητο από το αντίθετο ρεύμα να έρχεται κατά πάνω του και για να το αποφύγει, έκανε τον ελιγμό.

Το όχημα του νεαρού βρέθηκε στο χαντάκι, χωρίς ευτυχώς να υπάρξει τραυματισμός

Πηγή: lamiareport.gr