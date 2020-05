Χαλκιδική

Κακοκαιρία: Κατακλυσμός στην Χαλκιδική (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, σπίτια και αυλές πλημμύρισαν και αυτοκίνητα ακινητοποιήθηκαν. Χαλάζι έριξε στην Πάτρα.

H κακοκαιρία έφτασε και στην Χαλκιδική και έντονες βροχοπτώσεις έπληξαν τις δυτικές περιοχές του νομού.

Στα Νέα Μουδανιά η σφοδρότητα της βροχής ήταν τόσο έντονη που οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια και για αρκετή ώρα η κυκλοφορία μέσα στην πόλη διεξαγόταν με δυσκολία.

Η περιοχή του Κλειστού Γυμναστηρίου έγινε λίμνη, σπίτια και αυλές πλημμύρισαν, ενώ οι κάτοικοι διαμαρτύρονται ότι ο Δήμος δεν καθάρισε έγκαιρα τα φρεάτια.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία δέχτηκε δεκάδες κλήσεις στα Ν. Μουδανιά και σε περιοχές της Κασσάνδρας για απάντληση υδάτων σε σπίτια και καταστήματα.

Σε περιοχές της Κασσάνδρας βρέχει ασταμάτητα και οι δρόμοι σε πολλά σημεία είναι πλημμυρισμένοι. Στην παραλία της Φούρκας ο δρόμος μπροστά στο ξενοδοχείο "Ολύμπιον" είναι απροσπέλαστος από τα νερά της βροχής. Η Πολιτική Προστασία του Δήμου και μέλη της Βάσης Ετοιμότητας Κασσάνδρας ΟΦΚΑΘ είναι σε επιφυλακή.

Χαλάζι στην Πάτρα

Ανοιξαν οι «ουρανοί» το μεσημέρι της Πέμπτης στην Επαρχία Φαρσάλων με πολύ δυνατή βροχή και χαλαζόπτωση.

Μάλιστα σε κάποια σημεία υπήρξε και χαλαζόπτωση με τον κόσμο να φοβάται μην υπάρξει αντίστοιχη καταστροφή με την περσινή λόγω των χαλαζοπτώσεων στη περιοχή.

Υπενθυμίζεται πως με έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού είχε προειδοποιήσει η ΕΜΥ.

Πηγή: Halkidikinews, Larissanet