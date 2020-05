Θεσσαλονίκη

Παρέσυρε, σκότωσε και εγκατέλειψε πεζό (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στην άσφαλτο εγκατέλειψε το θύμα του ένας οδηγός τη νύχτα της Τρίτης.

Ένας 45χρονος πεζός παρασύρθηκε και εγκαταλείφθηκε το βράδυ της Τρίτης από οδηγό στη Θεσσαλονίκη.

Το τροχαίο σημειώθηκε τα μεσάνυχτα της Τρίτης, στην οδό Ακαδήμου, στον Εύοσμο.

Το όχημα παρέσυρε τον πεζό, ο οποίος βρήκε ακαριαίο θάνατο, ανέπτυξε ταχύτητα και εξαφανίστηκε.

Προανάκριση για το περιστατικό διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης.

Φωτογραφίες, βίντεο: thestival.gr