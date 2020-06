Δωδεκανήσα

Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης η Λέρος

"Πνίγηκε" από την κακοκαιρία η Λέρος. Τεράστια τα προβλήματα. Η ανακοίνωση της ΓΓΠΠ.

«Ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Βασίλειος Παπαγεωργίου, κήρυξε σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας το Δήμο Λέρου, της Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από έντονα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές βροχοπτώσεις, πλημμύρες) που εκδηλώθηκαν στις 01 Ιουνίου 2020 στην ανωτέρω περιοχή», επισημαίνεται σε σχευτικά ανακοίνωση.

«Η εν λόγω κήρυξη θα ισχύει από την ημερομηνία εκδήλωσης των φαινομένων και για έξι (6) μήνες ήτοι έως και 01 Δεκεμβρίου 2020. Μετά το πέρας του καθορισθέντος χρόνου, θα γίνει, δίχως νέο έγγραφο, άρση της παραπάνω κατάστασης Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας», καταλήγει η ανακοίνωση.