Θεσσαλονίκη

Λήστεψαν ηλικιωμένη και την κλείδωσαν στο μπάνιο

Εφιαλτικές στιγμές στα χέρια ληστών πέρασε μια 73χρονη.

Στο στόχαστρο ληστών βρέθηκε χθες το πρωί μια 73χρονη στον Πλάτανο Αλμυρού.

Σύμφωνα με το magnesianews.gr, οι δράστες έσπασαν το παράθυρο του σπιτιού της, μπήκαν μέσα και αφού της έκλεισαν το στόμα με το χέρι, τη λήστεψαν και στη συνέχεια την κλείδωσαν στο μπάνιο. Εκτός από τους δύο άνδρες που εισέβαλαν στο σπίτι, εκτιμάται ότι υπήρχε και συνεργός τους που περίμενε στο αυτοκίνητο για να διαφύγουν άμεσα.

Οι δράστες έκλεψαν δύο χρυσά δαχτυλίδια και μία ασύρματη τηλεφωνική συσκευή σταθερής τηλεφωνίας. Στη συνέχεια, οι ληστές οδήγησαν τη γυναίκα στο μπάνιο όπου την κλείδωσαν και εξαφανίστηκαν.

Οι δράστες φορούσαν κουκούλες και γάντια, ενώ μιλούσαν ελληνικά. Για τη ληστεία ενημερώθηκαν το Α.Τ. Αλμυρού και η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Βόλου, ενώ αστυνομικοί της σήμανσης ερεύνησαν το σπίτι για αποτυπώματα ή άλλα ίχνη που ενδεχομένως να άφησαν οι ληστές.