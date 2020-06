Φθιώτιδα

Κορονοϊός: βρέφος βρέθηκε θετικό στη Λαμία

Πρόκειται για μια οικογένεια από τη Λαμία που έμενε ακριβώς δίπλα από το ηλικιωμένο ζευγάρι που γύρισε πρόσφατα από Αμερική.

Μια οικογένεια βρέθηκε θετική στον κορονοϊό, στην περιοχή της Λαμίας, δύο μόνο ημέρες μετά τα τέσσερα γνωστά κρούσματα.

Πρόκειται για μια οικογένεια με τρία παιδιά, η οποία διαμένει δίπλα στο ηλικιωμένο ζευγάρι που επέστρεψε από την Αμερική.

Θετικοί είναι οι δύο γονείς, το δύο μηνών βρέφος τους και το αγοράκι της οικογένειας. Αρνητικό ήταν το τεστ για το κοριτσάκι της οικογένειας, που όμως τις επόμενες ώρες δεν αποκλείεται σύμφωνα με τους γιατρούς να διαγνωστεί και αυτό θετικό σε επόμενο τεστ.

Η είδηση έχει σοκάρει τη Λαμία και την ευρύτερη περιοχή, αφού και ο 28χρονος εγγονός εκτός από την Αταλάντη είχε κυκλοφορήσει αρκετά και στη Λαμία. Έτσι ο κύκλος των επαφών μεγαλώνει και σε πολλές περιπτώσεις είναι και δύσκολο να προχωρήσει σωστά η ιχνηλάτηση.

Το μόνο καλό νέο στην όλη εξέλιξη είναι ότι τα δυο παιδιά της οικογένειας δεν πήγαιναν στο σχολείο, επειδή οι γονείς φοβόντουσαν να τα στείλουν.

