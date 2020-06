Κοζάνη

Ροτβάιλερ επιτέθηκε σε παιδί

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σοκ από την επίθεση ροτβάιλερ σε 7χρονη. Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης του σκύλου.

Αναστάτωση επικράτησε λίγο μετά τις 10 το βράδυ στην Κοζάνη όταν σκύλος ράτσας ροτβάιλερ επιτέθηκε και δάγκωσε στο στήθος κοριτσάκι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 7χρονη μεταφέρθηκε στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζάνης με ασθενοφόρο, συνοδεία της ομάδας «ΔΙΑΣ».

Στο σημείο έφτασε ισχυρή αστυνομική δύναμη και η ΟΠΚΕ συνέλαβε τον ιδιοκτήτη του σκύλου.

Όπως όλα δείχνουν το τραύμα από το δάγκωμα δεν είναι σοβαρό, με το κοριτσάκι, ωστόσο, να βρίσκεται σε κατάσταση σοκ από το περιστατικό, το οποίο έχει αναστατώσει τη γειτονιά.

Πηγή: kozanimedia