Ζάκυνθος

Καρχαρίας έκανε την εμφάνισή του στον κόλπο του Λαγανά (βίντεο)

Η βαρκάδα κοντά στο Μαραθονήσι επεφύλαξε μία… έκπληξη. Δείτε το ερασιτεχνικό βίντεο.

Μία μεγάλη έκπληξη περίμενε έναν Ζακυνθινό που έκανε τη βαρκάδα του στον κόλπο του Λαγανά.

Είδε, κοντά στο Μαραθονήσι, να κολυμπάει δίπλα του ένας καρχαρίας.

Όπως μεταδίδει το imerazante.gr, το βάθος στο συγκεκριμένο σημείο είναι περίπου 45 μέτρα.

Αν και δεν υπάρχει ακριβής αναγνώριση του είδους, εκτιμάται πως ο καρχαρίας ανήκει στο γένος Ίσουρος.