Λάρισα: αεροσκάφος ξήλωσε κεραμίδια (εικόνες)

Χαμηλή πτήση έκανε ένα αεροσκάφος, που προκάλεσε καταστροφές σε σπίτι οικογένειας.

Στιγμές τρόμου και πανικού έζησαν ένοικοι μονοκατοικίας σε χωριό του δήμου Αγιάς το μεσημέρι της Παρασκευής, όταν αεροσκάφος πραγματοποίησε χαμηλή διέλευση πάνω από το σπίτι, με αποτέλεσμα να προκληθούν – ευτυχώς μόνον – υλικές ζημιές.

Σύμφωνα με το onlarissa.gr, όλα έγιναν στη 1.40 το μεσημέρι της Παρασκευής, όταν στο σπίτι βρίσκονταν αρκετοί άνθρωποι, μεταξύ άλλων ένα βρέφος μηνών και μία άρρωστη ηλικιωμένη γυναίκα. Ξαφνικά άκουσαν έναν πολύ δυνατό θόρυβο που κάθε δέκατο του δευτερολέπτου που περνούσε ολοένα και δυνάμωνε.

«Ακούσαμε έναν κρότο που δε μπορώ να περιγράψω. Το σπίτι ολόκληρο δονήθηκε από το πάτωμα μέχρι το ταβάνι λες και γίνονταν σεισμός. Ακολούθησε ένας ακόμη πολύ ισχυρός θόρυβος για να χαθεί στα επόμενα δευτερόλεπτα. Βγήκαμε αμέσως έξω αλλά αυτό που είχε περάσει από πάνω μας, κινούνταν με τέτοια ταχύτητα που είχε εξαφανιστεί από τον ορίζοντα…» δήλωσε στο onlarissa.gr άτομο που την ώρα του συμβάντος βρίσκονταν μέσα στο σπίτι.

Ευτυχώς το πρωτοφανές περιστατικό εκτός από πανικό και ταραχή άφησε μόνον υλικές ζημιές. «Αφού βεβαιωθήκαμε ότι ήμασταν όλοι καλά, βγήκαμε έξω και αντικρίσαμε κάτι που δε μπορούσαμε να φανταστούμε. Ολόκληρα κομμάτια της σκεπής είχαν ξηλωθεί… Οι ζημιές όπως βλέπετε είναι μεγάλες» συμπλήρωσε ο αυτόπτης μάρτυρας.Εκ των πραγμάτων τα γεγονότα και οι μαρτυρίες οδηγούν στο πιθανότερο σενάριο της χαμηλής διέλευσης – προφανώς – μαχητικού αεροσκάφους, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο. Η περιοχή εξάλλου αποτελεί για όσους γνωρίζουν τα «μονοπάτια» της πολεμικής μας αεροπορίας, «αεροδιάδρομο» για το Αιγαίο. Αν αυτό βέβαια επιβεβαιωθεί, εγείρονται σοβαρά ζητήματα που άπτονται της τήρησης των κανόνων περί ασφάλειας πτήσεων.

Ήδη η οικογένεια δηλώνει έτοιμη να κινηθεί νομικά κατά παντός υπευθύνου προκειμένου να αποκατασταθούν οι σοβαρές ζημιές που υπέστη το σπίτι τους.