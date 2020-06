Σέρρες

Προμαχώνας: Ουρές στο τελωνείο πριν το άνοιγμα των συνόρων (εικόνες)

Νωρίτερα από το προγραμματισμένο άνοιξαν τα σύνορα σε Σέρρες και Ξάνθη.

Στις 12 σήμερα το μεσημέρι επρόκειτο να ξεκινήσει επίσημα η ελεύθερη μετακίνηση τουριστών- επισκεπτών και από τη Βουλγαρία, μέσω των συνοριακών σταθμών στις Σέρρες και την Ξάνθη, ωστόσο λόγω της αυξημένης κίνησης των αυτοκινήτων από πολύ νωρίς το πρωί, τα σύνορα του Προμαχώνα άνοιξαν τελικά γύρω στις 11 το πρωί προς διευκόλυνση των οδηγών.

Στα σύνορα υπάρχουν δυο συνεργεία του ΕΟΔΥ που πραγματοποιούν τυχαίους δειγματοληπτικούς ελέγχους και κρατούν τα στοιχεία των επισκεπτών. Όσοι υποβάλλονται στα τεστ θα πρέπει να μπουν υποχρεωτικά σε καραντίνα μιας ημέρας μέχρι να βγουν τα αποτελέσματα. Αν τα αποτελέσματα είναι θετικά τότε θα πρέπει να παραμείνουν σε καραντίνα για συνολικά 14 ημέρες.

Μεγάλος αριθμός των αυτοκινήτων που βρίσκονται στα σύνορα προέρχονται από τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία, αλλά υπάρχουν και πολλοί Έλληνες προερχόμενοι από τη Γερμανία που επιθυμούν να περάσουν στην Ελλάδα.

Από σήμερα παύει να ισχύει η καραντίνα των επτά ημερών για όσους εισέρχονται εξέρχονται από την Ελλάδα, διευκολύνοντας έτσι τη μετακίνηση Βούλγαρων, Ρουμάνων αλλά και Σέρβων επισκεπτών που αναμένεται να κινηθούν σε τουριστικές περιοχές προς τον Στρυμονικό κόλπο (Ασπροβάλτα, Σταυρό, Ολυμπιάδα), τη Θάσο και την Καβάλα (παραλία Οφρυνίου).

Από μέρους της ελληνικής πλευράς έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή κίνηση των αυτοκινήτων που εισέρχονται στην Ελλάδα.

Οι διακοπές στην Ελλάδα στα πρωτοσέλιδα των βουλγαρικών ΜΜΕ

Ενδεικτικά του ενδιαφέροντος που υπάρχει από Βούλγαρους να ταξιδέψουν στην Ελλάδα είναι τα σημερινά πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και ειδησεογραφικών ιστότοπων της γειτονικής χώρας.

«Μπορούμε να ταξιδεύουμε ελεύθερα στην Ελλάδα», γράφει η εφημερίδα «24 Chasa» (24 Ώρες) στο πρωτοσέλιδο της ιστοσελίδας της. «Ελεύθερες οι διακοπές στην Ελλάδα για τους Βούλγαρους από σήμερα χωρίς περιορισμούς και καραντίνα», επισημαίνει ο ιστότοπος mediapool.bg, ενώ το BulgariaONAir γράφει: «Οι Βούλγαροι που συνηθίζουν να περνούν τα καλοκαίρια τους στην Ελλάδα, περίμεναν με ανυπομονησία τη σημερινή ημέρα». Στα τυχαία τεστ, τέλος, που διενεργούνται στα σύνορα αναφέρεται ο ιστότοπος του τηλεοπτικού σταθμού bTV, ενώ το News.bg αναφέρεται στην επιδημιολογική πορεία του κορονοϊού στη χώρα μας, σημειώνοντας: «5η μέρα στη σειρά που δεν σημειώθηκε θάνατος από κορονοϊό στην Ελλάδα».

Βίντεο - φωτογραφίες: grtimes.gr