Συμμορία κρατούσε ομήρους αλλοδαπούς (εικόνες)

Οι κακοποιοί εκβίαζαν συγγενικά τους πρόσωπα προκειμένου να αποσπάσουν χρήματα, ώστε να τους απελευθερώσουν.

Αστυνομικοί του Τμήματος Ασφάλειας Άρτας, στο πλαίσιο διερεύνησης καταγγελίας, εντόπισαν και συνέλαβαν το απόγευμα της Δευτέρας σε περιοχή της Άρτας, έναν αλλοδαπό, ως μέλος κυκλώματος διακίνησης και παράνομης κατακράτησης αλλοδαπών.

Σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για τα αδικήματα της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, αρπαγής, ληστείας, επικίνδυνης σωματικής βλάβης καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί αλλοδαπών και περί όπλων.

Ειδικότερα, ως προς το χρονικό της υπόθεσης, το απόγευμα της Κυριακής οι αστυνομικοί εντόπισαν σε δύο διαφορετικά σημεία σε περιοχή της Άρτας, δύο αλλοδαπούς, οι οποίοι στερούνταν νομίμων ταξιδιωτικών εγγράφων και ο ένας εξ αυτών έφερε τραύμα στο αριστερό χέρι.

Όπως καταγγέλθηκε, οι ανωτέρω αλλοδαποί, λίγο πιο πριν είχαν καταφέρει να διαφύγουν από μέλη κυκλώματος που τους κατακρατούσαν σε αποθήκη σε αγροτική περιοχή της Άρτας, μαζί με άλλους αλλοδαπούς, χωρίς τη θέλησή τους και με τη χρήση βίας, έως ότου συγγενικά τους πρόσωπα καταβάλουν χρήματα για να αφεθούν ελεύθεροι.

Επιπλέον, τα μέλη του κυκλώματος είχαν αφαιρέσει χρήματα και τα κινητά τηλέφωνα των ανωτέρω αλλοδαπών κατά τη διάρκεια της παράνομης κατακράτησής τους.

Από την ενδελεχή αστυνομική έρευνα και την αξιοποίηση των στοιχείων που ανέκυψαν, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία ενός αλλοδαπού ως μέλος του κυκλώματος, ο οποίος συνελήφθη χθες το απόγευμα σε περιοχή της Άρτας, ενώ οι έρευνες για την ανακάλυψη της ταυτότητας και τον εντοπισμό και των υπολοίπων μελών συνεχίζεται.

Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο των ερευνών εντοπίστηκε ο χώρος όπου κατακρατούνταν οι αλλοδαποί, ενώ κατασχέθηκε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, ιδιοκτησίας του συλληφθέντος, ως μέσο διευκόλυνσης των αξιόποινων πράξεων.

Ο συλληφθείς με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του από το Τμήμα Ασφάλειας Άρτας θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Άρτας.