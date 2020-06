Φωκίδα

Άλλος ένας νέος άνθρωπος “έσβησε” στην άσφαλτο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τραγικό τέλος για μοτοσυκλετιστή. Έχασε τον έλεγχο και έπεσε σε σιδερένιο φράχτη.

Τραγικό τέλος είχε το βράδυ της Πέμπτης στη λεωφόρο Σούδας, στα Χανιά, ένας 33χρονος μοτοσικλετιστής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός άνδρας οδηγούσε μια μηχανή μεγάλου κυβισμού που κινείτο στο ρεύμα της λεωφόρου Σούδας με κατεύθυνση από Χανιά προς Σούδα.

Ξαφνικά, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο της μηχανής του, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας με αποτέλεσμα να καταλήξει σε σιδερένιο φράχτη, ο οποίος από την πρόσκρουση έπεσε.

Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που ο 33χρονος οδηγός της μοτοσικλέτας τραυματίστηκε θανάσιμα.

Προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί η Τροχαία Χανίων.

Πηγή: flashnews