Αχαΐα

Αποσωληνώθηκε το παιδί που έπεσε από καρότσα αγροτικού

Τα τελευταία νέα για την κατάσταση της υγείας του 5χρονου.

Αποσωληνώθηκε σύμφωνα με πληροφορίες, το μόλις 5 ετών παιδί που νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών "Παναγία η Βοήθεα" στο Ρίο, μετά τον σοβαρό τραυματισμό του, όταν έπεσε από την καρότσα αγροτικού, στο χωριό Πόρτες Αχαΐας.

Mάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες το επισκέφθηκαν οι γονείς του και φέρεται να είχαν επικοινωνία. Η κατάσταση της υγείας του κρίνεται καλή και εκτιμάται πως εντός των επόμενων ωρών θα διακομισθεί στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων, για τη συνέχιση της νοσηλείας του.

Πηγή: tempo24.news