Σέρρες

Υπερχείλισε ποτάμι στις Σέρρες (βίντεο)

Ήδη άρχισαν να καταγράφονται οι πρώτες ζημίες και πλημμύρες σε περιοχές της πόλης.

Υπερχείλισε το ποτάμι στην κοιλάδα των Αγίων Αναργύρων στην πόλη των Σερρών και ήδη άρχισαν να καταγράφονται οι πρώτες ζημίες και πλημμύρες σε περιοχές της πόλης.

Μπορεί στην πόλη των Σερρών η βροχή να μην δικαιολογεί το μέγεθος της καταστροφής, ωστόσο δεν είναι αυτός ο λόγος.

Ο λόγος είναι η έντονη χαλαζόπτωση και βροχόπτωση στην κοινότητα της Ορεινής, απ’ όπου και κατέβηκε όλο αυτό το νερό.

Πηγή: infonews24.gr