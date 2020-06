Κέρκυρα

Φωτιά στην Κέρκυρα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η φωτιά ξεκίνησε σε περιοχή του ΧΥΤΑ στο Τεμπλόνι και για την κατάσβεση της επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη φωτιά στο χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων στο Τεμπλόνι, στην Κέρκυρα.

Η φωτιά ξέσπασε γύρω στις 10 το βράδυ, από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στις φλόγες έχουν τυλιχθεί μηχανήματα του ΧΥΤΑ, μεταξύ αυτών και ο δεματοποιητής των απορριμμάτων.

Στην περιοχή βρίσκεται ισχυρή πυροσβεστική δύναμη και ο διοικητής του νομού Κέρκυρας, πύραρχος Νίκος Κολοβός, ενώ στο έργο των πυροσβεστών συνδράμουν και υπάλληλοι με υδροφόρες από το δήμο Κέρκυρας και την Περιφέρεια Ιονίων νήσων.

Η περιοχή η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική λόγω του καπνού, ενώ δεν κινδυνεύουν από τη φωτιά οικιστικές ζώνες.