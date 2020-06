Εύβοια

Κάρυστος: Φωτιά κοντά σε χωριό

Η φωτιά είναι μεγάλη, ενώ στο σημείο φυσούν δυνατοί άνεμοι. Επί τόπου ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Φωτιά ξέσπασε, το μεσημέρι της Πέμπτης, στην περιοχή Κατσαρώνι στην Κάρυστο, σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική.

Η φωτιά καίει δασική έκταση και στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν 47 πυροσβέστες, 15 οχήματα, δύο πεζοπόρα και ένα εθελοντικό.

Όπως αναφέρει το tvstar, η πυρκαγιά απέχει περίπου 3χλμ από το χωριό. Στο σημείο φυσούν άνεμοι, γεγονός που την καθιστά επικίνδυνη.

«Η φωτιά είναι μεγάλη - Πνέουν ισχυροί άνεμοι»

Ο δήμαρχος Καρύστου, Λευτέρης Ραβιόλος, μίλησε για τη φωτιά στο Κατσαρώνι στο evima.gr.

«Η φωτιά είναι μεγάλη και δυστυχώς οι άνεμοι που πνέουν στην περιοχή είναι πολύ ισχυροί», είπε o κ. Ραβιόλος.

Τέλος, σημείωσε ότι ενισχύονται συνεχώς οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Στην κατάσβεση συμβάλλουν και η εθελοντική ομάδα Καρύστου αλλά και υδροφόρες του δήμου.