Θεσσαλονίκη

Πέταξαν τα ναρκωτικά από το παράθυρο στη θέα των αστυνομικών!

Όταν αντιλήφθηκαν την παρουσία των μελών της ομάδας ΔΙΑΣ πέταξαν από το παράθυρο του ΙΧΕ αυτοκινήτου, στο οποίο επέβαιναν ένα δέμα κάνναβης βάρους 107 γραμμαρίων.

Από το παράθυρο του αυτοκινήτου, στο οποίο επέβαιναν, πέταξαν πακέτο με ναρκωτικά δύο νεαροί σε περιοχή της Καλαμαριάς, στη Θεσσαλονίκη όταν αντίκρισαν αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ.

Οι δύο αλλοδαποί, ηλικίας 23 και 24 ετών, εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν το βράδυ της περασμένης Πέμπτης από τους αστυνομικούς. Όταν αντιλήφθηκαν την παρουσία των μελών της ομάδας ΔΙΑΣ πέταξαν από το παράθυρο του ΙΧΕ αυτοκινήτου, στο οποίο επέβαιναν ένα δέμα κάνναβης βάρους 107 γραμμαρίων.

Κατά τη σύλληψη διαπιστώθηκε ότι ο 23χρονος οδηγός του οχήματος δεν διέθετε άδεια ικανότητας οδήγησης. Τόσο το αυτοκίνητο όσο και δύο κινητά τηλέφωνα κατασχέθηκαν. Οι συλληφθέντες με τις δικογραφίες που σχηματίσθηκαν σε βάρος τους θα οδηγηθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Συνολικά οκτώ άτομα συνελήφθησαν στην πλατεία Αγίου Γεωργίου, στο κέντρο της πόλης και σε άλλες περιοχές, το τελευταίο 24ωρο, για παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών, στο πλαίσιο ελέγχων που διενεργούν συστηματικά αστυνομικοί Υπηρεσιών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης.