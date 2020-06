Αχαΐα

Έκρυβαν στο σπίτι τους χιλιάδες λαθραία τσιγάρα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνελήφθησαν τέσσερα άτομα. Η ζημιά από τους διαφυγόντες δασμούς ανέρχεται στις 18271 ευρώ.

Μεγάλη ποσότητα λαθραίων καπνικών προϊόντων βρέθηκαν στην κατοχή τεσσάρων ατόμων, τα οποία συνελήφθησαν στην Πάτρα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, άνδρες της Ασφάλειας Πατρών αξιοποιώντας στοιχεία που είχαν συγκεντρώσει, πραγματοποίησαν έρευνα στο σπίτι που διέμεναν οι συλληφθέντες, όπου βρήκαν 4.642 πακέτα λαθραίων τσιγάρων και 82 συσκευασίες, που περιείχαν λαθραίο καπνό, συνολικού βάρους τεσσάρων κιλών και 100 γραμμαρίων.

Το ύψος των διαφυγόντων δασμών από τα κατασχεθέντα λαθραία καπνικά προϊόντα ανέρχεται, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Τελωνείου Πατρών, στις 18.271 ευρώ.