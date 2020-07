Καστοριά

Καστοριά: νεαρός τραυματίστηκε από αρκούδα

Σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης μεταφέρθηκε ο 26χρονος. Τι αναφέρει ο «Αρκτούρος» για το περιστατικό.

Με σπασμένο χέρι και θλαστικά τραύματα μεταφέρθηκε από το νοσοκομείο Καστοριάς στο «Παπανικολάου» της Θεσσαλονίκης ο 26χρονος που τραυματίστηκε από αρκούδα στην Καστοριά.

«Δεν μιλάμε για επίθεση αρκούδας σε άνθρωπο αλλά για εμπλοκή, αφού αν υπήρχε επίθεση, δύσκολα θα επιβίωνε άνθρωπος», ξεκαθαρίζει, με αφορμή το περιστατικό τραυματισμού ενός 26χρονου από αρκούδα, ο συνεργάτης του «Αρκτούρου» στην Καστοριά και μέλος της Εταιρίας Προστασίας Περιβάλλοντος Καστοριάς Νίκος Παναγιωτόπουλος.

Σε αυτοψία που έκανε ο ίδιος μαζί με κλιμάκιο της αστυνομίας και του δασαρχείου στο σημείο της Αγίας Άννας, όπου σημειώθηκε το περιστατικό, διαπίστωσε, μετά και τις μαρτυρίες του 26χρονου και του πατέρα του, ότι το επικρατέστερο σενάριο είναι η αρκούδα να τρόμαξε από τα σκυλιά και να έτρεξε να διαφύγει, παρασύροντας στον δρόμο της τον νεαρό.

«Όπως έμαθα, ο 26χρονος βγήκε να εκπαιδεύσει τα κυνηγετικά σκυλιά του, τα οποία άρχισαν να γαβγίζουν μπροστά από μια συστάδα. Όταν πήγε να δει τι συμβαίνει, η αρκούδα που μάλλον ξάπλωνε πίσω από τους θάμνους, σηκώθηκε τρομαγμένη να φύγει και κινούμενη προς το μέρος του, τον έσπρωξε, τραυματίζοντάς τον», εξηγεί ο κ. Παναγιωτόπουλος.

Υπογραμμίζει δε ότι η αρκούδα δεν είχε μαζί της μικρά ενώ στην περιοχή, την τελευταία δεκαετία, έχουν γίνει μόλις 3 παρόμοια περιστατικά με τραυματισμούς ανθρώπων που συναντήθηκαν με αρκούδες.

«Το δάσος είναι το σπίτι της αρκούδας και οι άνθρωποι πρέπει να ξέρουν πώς να συνυπάρχουν, λαμβάνοντας κάθε φορά μέτρα ασφαλείας, όπως παίρνοντας μαζί τους ένα αποτρεπτικό μέσο -μία κόρνα για παράδειγμα- σε περίπτωση που συναντήσουν άγριο ζώο», αναφέρει ο κ. Παναγιωτόπουλος.