Θεσσαλονίκη

Την λήστεψαν με την απειλή... σκύλου

Μία γυναίκα που επιχείρησε να βοηθήσει το θύμα, στη θέα του σκύλου έπεσε στον δρόμο και τραυματίστηκε.

Υπό την απειλή μεγαλόσωμου σκύλου δύο άνδρες λήστεψαν 43χρονη αλλοδαπή στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, από την οποία απέσπασαν το κινητό της τηλέφωνο.

Αστυνομικοί συνέλαβαν επ' αυτοφώρω τον έναν από τους δύο δράστες, και, όπως έγινε γνωστό, πρόκειται για 20χρονο Αλγερινό. Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, την παθούσα, που είναι υπήκοος Νιγηρίας, επιχείρησε να βοηθήσει 36χρονη συμπατριώτισσά της, η οποία στη θέα του σκύλου έπεσε στο οδόστρωμα και τραυματίστηκε ελαφρά.

Στο μεταξύ, την εξιχνίαση δύο ένοπλων ληστειών που διαπράχθηκαν τους προηγούμενες μήνες, με στόχο ένα φαρμακείο κι ένα κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, στην περιοχή των Συκεών Θεσσαλονίκης, ανακοίνωσε η αστυνομία. Ως δράστης ταυτοποιήθηκε 26χρονος αλλοδαπός που με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του και υπό την απειλή μαχαιριού άρπαξε χρηματικά ποσά.

Όπως ανακοινώθηκε, στη μία από τις δύο περιπτώσεις έγινε αντιληπτός από πεζό και κατά τη διαφυγή του τον τραυμάτισε στο λαιμό. Για την ίδια υπόθεση ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία 27χρονου συνεργού του.