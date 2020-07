Τρίκαλα

Κακοκαιρία: Βράχος έκοψε στα δύο την Εθνική Οδό

«Έβρεξε» προβλήματα στην Φθιώτιδα. Αποκολλήθηκε βράχος και έκλεισε ο δρόμος για Καρπενήσι. Χωρίς ρεύμα και νερό από πτώση κεραυνού.

Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία που «σάρωσε» με ισχυρές βροχές την δυτική Φθιώτιδα τα ξημερώματα της Τρίτης.

Χαρακτηριστικό είναι το περιστατικό που σημειώθηκε στο 40ο χλμ της Εθνικής Οδού Λαμίας - Καρπενησίου, στο ύψος του γηπέδου της Βίτωλης, όταν τεράστιος βράχος αποκολλήθηκε, κόβοντας τα προστατευτικά σύρματα, παρασύροντας τα κιγκλιδώματα και προσγειώθηκε στο δρόμο αφήνοντας στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Καρπενήσι έναν τεράστιο κρατήρα.

Ευτυχώς εκείνη την ώρα δεν διερχόταν κάποιο αυτοκίνητο και δεν σημειώθηκε κάποιο ατύχημα, ενώ στη συνέχεια κύλησε προς την άκρη του δρόμου όπου και σταμάτησε.

Το σημείο σημάνθηκε από το ΑΤ Σπερχειάδας, ενώ η κίνηση διεξάγεται από το υπόλοιπο πλάτος του δρόμου με χαμηλές ταχύτητες. Μηχανήματα της Περιφέρειας ανέλαβαν την αποκατάσταση του κομματιού που καταστράφηκε, ενώ θα ελεγχθεί και πάλι η στατικότητα του χώρου.

Προβλήματα και από τους κεραυνούς

Η δυνατή βροχή που έπληξε την περιοχή συνοδευόταν από αστραπές και κεραυνούς.

Ένας από αυτούς, που έπεσε νότια της Μακρακώμης στις 02:15 τα ξημερώματα, είχε ως συνέπεια να αφήσει χωρίς ρεύμα μεγάλο κομμάτι της περιοχής.

Η βλάβη αποκαταστάθηκε από το ΔΕΔΔΗΕ λίγο πριν τις 7 το πρωί.

Πηγή: lamiareport.gr