Φωτιά στην Ζάκυνθο

Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής...

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Κυριακής σε δασική έκταση στην περιοχή Δάφνη Ζακύνθου.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 16 πυροσβέστες με 8 οχήματα,. Από αέρος συνέδραμαν έως τη δύση του ήλιου 4 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο...

Η φωτιά τέθηκε υπό μερικό έλεγχο το βράδυ, σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας...