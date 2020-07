Μαγνησία

Ξεψύχησε την ώρα που οδηγούσε

Συγκλονισμένη η οικογένεια από άτυχου άνδρα και οι διερχόμενοι οδηγοί για τον αδόκητο χαμό του.

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τη νύχτα της Παρασκευής στη Σκόπελο, όταν ένας 42χρονος άφησε την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο.

Το τροχαίο σημειώθηκε στις 23:15., όταν το δίκυκλο μοτοποδήλατο που οδηγούσε ο άτυχος άνδρας, εξετράπη της πορείας του και ανατράπηκε στην επαρχιακή οδό Ανανιάς - Σκοπέλου.

Πρόκειται για έναν μόνιμο κάτοικο του νησιού, ο οποίος, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, υπέστη ανακοπή, την ώρα που οδηγούσε.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι αντιμετώπιζε καρδιακά προβλήματα.

Από την αστυνομία παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής.