Το “έσκασε” από το νοσοκομείο και… “σκόρπισε” τον πανικό

Ούτε σε ταινία περιπέτειας τέτοιο… κυνηγητό. Πανικός στο κέντρο της πόλης.

Αναστάτωση επικράτησε, το βράδυ της Κυριακής, στην πόλη της Χαλκίδας, όταν άνδρας το έσκασε από το νοσοκομείο της πόλης και παρέσυρε -με κλεμμένο- όχημα πέντε αυτοκίνητα και μια μηχανή.

Πρόκειται για έναν 37χρονο ο οποίος νοσηλευόταν στο νοσοκομείο της Χαλκίδας, ώστε να υποβληθεί σε επέμβαση. Ο άνδρας, άτομο εξαρτημένο από ναρκωτικές ουσίες, νωρίς το βράδυ της Κυριακής παρουσίασε σύνδρομο στέρησης.

Ειδικότερα, περίπου στις 9 το βράδυ ο 37χρονος βγήκε κρυφά από το νοσοκομείο και έκλεψε ένα αυτοκίνητο εργαζόμενης, το οποίο βρήκε ανασφάλιστο στον προαύλιο χώρο. Στη συνέχεια κυκλοφόρησε μέσα στην πόλη σκορπώντας τον πανικό, αφού χτύπησε πέντε οχήματα και μια μηχανή, ενώ από τύχη δεν υπήρξε σοβαρός τραυματισμός.

Οι Αρχές κατάφεραν, μετά από μεγάλη προσπάθεια, να εγκλωβίσουν και να ακινητοποιήσουν το κλεμμένο όχημα, όμως ο 37χρονος είχε κλειδωθεί μέσα και δεν άνοιγε την πόρτα.

Τελικά, οι αστυνομικοί αναγκάστηκαν να σπάσουν το παράθυρο του αυτοκινήτου και να τον συλλάβουν, δίνοντας έτσι τέλος στο θρίλερ, που ευτυχώς είχε μόνο υλικές ζημιές.

