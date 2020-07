Χανιά

Χανιά: σε κρίσιμη κατάσταση ο πατέρας

Φίλοι και συγγενείς λένε το «στερνό αντίο» σε μάνα και κόρη.

Στην τελευταία τους κατοικία θα συνοδεύσουν, σήμερα, φίλοι και συγγενείς τις δύο γυναίκες που έχασαν τόσο τραγικά τη ζωή τους στο δυστύχημα που σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης, στην Εθνική Οδό Χανίων-Ρεθύμνης.

Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί στις 11:00, στον Ιερό Ναό του Αγίου Λουκά ενώ οι σοροί μητέρας και κόρης θα ταφούν στο νεκροταφείο του ναού.

Υπενθυμίζεται πως μετά από μετωπική σύγκρουση δύο οχημάτων, στον Βόρειο Οδικό Άξονα της Κρήτης, η 60χρονη μητέρα έχασε ακαριαία τη ζωή της ενώ στη συνέχεια η 29χρονη κόρη “έσβησε” στο νοσοκομείο, υποκύπτοντας στα βαρύτατα τραύματα της.

Την ίδια στιγμή, ο 65χρονος πατέρας, που επίσης επέβαινε στο αυτοκίνητο, νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, διασωληνωμένος, στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Χανίων.

Τα επόμενα 24ωρα είναι εξαιρετικά κρίσιμα για την εξέλιξη της υγείας του, καθώς φέρει σοβαρό θλαστικό τραύμα στο κεφάλι, αλλά και τραύματα σε όλο του το σώμα.

