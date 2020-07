Ηράκλειο

Οικιακή βοηθός “ξάφριζε” ηλικιωμένους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Είχε αφαιρέσει τουλάχιστον 10.000 ευρώ, χρυσά κοσμήματα, έγγραφα, αλλά και διάφορα αντικείμενα αξίας...

Νέα υπόθεση εξαπάτησης σε βάρος ηλικιωμένων ήρθε στο «φώς» από έρευνες της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ηρακλείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οικιακή βοηθός Βουλγαρικής καταγωγής, που φρόντιζε ζευγάρι ηλικιωμένων στο Ηράκλειο, αποσπούσε σε συνεχή βάση από το σπίτι τους πολύτιμα αντικείμενα.

Συγκεκριμένα, όπως διαπιστώθηκε η δράστης είχε αφαιρέσει κοσμήματα, διάφορα αντικείμενα και προσωπικά έγγραφα, ενώ όπως προέκυψε από την συνεχιζόμενη προανάκριση, κάνοντας χρήση αφαιρεθείσας τραπεζικής κάρτας, συνολικά είχε "σηκώσει" το χρηματικό ποσό των 10.000 ευρώ.

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ηρακλείου.

Πηγή: neakriti.gr