Ηράκλειο

Θανατηφόρο τροχαίο με μοτοσικλέτα που “καρφώθηκε” σε δέντρο

Νεκρός ο οδηγός της μηχανής. Τραυματίστηκε ο ανήλικος συνεπιβάτης.

(φωτογραφία αρχείου)

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε, γύρω στις 15.30, στο Τυμπάκι του Ηρακλείου.

Μία μοτοσικλέτα, στην οποία επέβαιναν δύο νέοι, “καρφώθηκε” σε δέντρο, στο ύψος του νεκροταφείου, όπως μεταδίδει το cretalive.gr.

Την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο άφησε ο 22χρονος οδηγός της μοτοσικλέτας, παρά το γεγονός ότι οι διασώστες του ΕΚΑΒ έφτασαν γρήγορα στο σημείο.

Σε καλή κατάσταση είναι ευτυχώς ο δεύτερος αναβάτης , ένας 17χρονος νεαρός.

Χαρακτηριστικό της σφοδρότητας της πρόσκρουσης, είναι το γεγονός ότι το δέντρο στο οποίο έπεσε η μοτοσικλέτα... ξεριζώθηκε.