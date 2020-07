Εύβοια

Λουόμενος τραυματίστηκε από ταχύπλοο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ένας άνδρας που κολυμπούσε μακριά από την ακτή τραυματίστηκε από ταχύπλοο.

(φωτογραφία αρχείου)

Στο πόδι τραυματίστηκε 59χρονος λουόμενος από ταχύπλοο σκάφος στη θαλάσσια περιοχή Μαρμάρι Καρύστου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 59χρονος είχε απομακρυνθεί σε μεγάλη απόσταση από την ακτή, με αποτέλεσμα να μην μπορέσει να γίνει αντιληπτός από τον 38χρονο χειριστή του ταχύπλοου, ο οποίος συνελήφθη.

Ο 59χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο Καρύστου για τις πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια στο νοσοκομείο Χαλκίδας για περαιτέρω εξετάσεις.