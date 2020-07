Κυκλάδες

Λουόμενοι έσωσαν τραυματισμένη θαλάσσια χελώνα (εικόνες)

Η θαλάσσια χελώνα καρέτα-καρέτα ήταν τραυματισμένη στα πίσω πόδια από αγκίστρια ψαράδων.

Μάχη με το χρόνο, για μια τραυματισμένη χελώνα, έδωσαν λουόμενοι στο λιμανάκι της Αγίας Άννας στη Νάξο.

Η θαλάσσια χελώνα τραυματίστηκε στα πίσω πόδια από αγκίστρια ψαράδων, με αποτέλεσμα να βγει στα ρηχά, αδυνατώντας να κολυμπήσει.

Μόλις την αντίκρισαν οι λουόμενοι, έσπευσαν να της προσφέρουν βοήθεια, με νερό και δροσερές πετσέτες, καλώντας ταυτόχρονα το Λιμενικό που την παρέλαβε.

Πρόκειται για αρσενική θαλάσσια χελώνα περίπου 60 κιλών. Θα οδηγηθεί στον κτηνίατρο προκειμένου να αφαιρεθούν τα αγκίστρια και να χορηγηθεί φάρμακο και σε δυο με τρεις μέρες θα οδηγηθεί ξανά στην θάλασσα.

Πηγή: cyclades24.gr