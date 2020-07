Χανιά

Χανιά: “Μάχη” για το ζευγάρι μετά τους πυροβολισμούς

Κρίσιμες είναι για την υγεία τους οι επόμενες ώρες, καθώς και οι δύο νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.

Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει η 56χρονη την οποία πυροβόλησε ο 60χρονος σύζυγός της, το απόγευμα.

Το αιματηρό περιστατικό έλαβε χώρα στο σπίτι του ζευγαριού, στο Πασακάκι Χανίων, κάτω από συνθήκες που δεν έχουν επιβεβαιωθεί.

Ο άνδρας πυροβόλησε τη γυναίκα στην κοιλιακή χώρα κι έπειτα έστρεψε το όπλο στον εαυτό του και αυτοτραυματίστηκε.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, το ζευγάρι δεν τα πήγαινε καλά και το περιστατικό έγινε όταν εκείνη του ζήτησε διαζύγιο.

Σύμφωνα και με τον Διοικητή του Νοσοκομείου Χανίων κ. Μπέα που μίλησε στο neakriti. gr, ο άνδρας δέχτηκε σφαίρα στο κεφάλι και νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, με την κατάσταση της υγείας του να χαρακτηρίζεται κρίσιμη ενώ η γυναίκα που δέχτηκε σφαίρα στην κοιλιακή χώρα, υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Πλέον νοσηλεύεται και εκείνη στην εντατική μονάδα σε πολύ σοβαρή κατάσταση.

Οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το αιματηρό περιστατικό παραμένουν άγνωστες και διερευνώνται από την αστυνομία.

Ακολουθούν φωτογραφίες από τον τόπο του αιματηρού περιστατικού.

Πηγή: neakriti.gr, flashnews.gr