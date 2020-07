Χαλκιδική

Παρ’ολίγον τραγωδία με ανήλικη σε πισίνα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μέσα σε λίγα λεπτά έγιναν όλα. Πώς σώθηκε το κοριτσάκι.

Μόλις λίγα λεπτά χρειάστηκαν για να μπει σε κίνδυνο η ζωή ενός κοριτσιού 3 ετών, που έκανε διακοπές με τους γονείς του στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής.

Το κοριτσάκι διέφυγε της προσοχής των γονιών του και έπεσε στην πισίνα, όπου βρέθηκε να επιπλέει χωρίς να αναπνέει.

Αμέσως ειδοποιήθηκαν το ΕΚΑΒ και ιδιώτης γιατρός, καθώς και νοσηλεύτρια, οι οποίοι ξεκίνησαν καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση.

Μετά από μερικούς κύκλους , η 3χρονη μικρούλα ξεκίνησε να αναπνέει και πάλι!

Η αλυσίδα επιβίωσης συνεχίστηκε με την άφιξη εθελοντών Κασσάνδρας, με την προσπάθεια των διασωστών του ΕΚΑΒ, του προσωπικού του Κέντρου Υγείας Κασσάνδρειας και του προσωπικού επειγόντων του Νοσοκομείου Πολυγύρου.

"Όσο κι αν προσέχουμε τα παιδιά μας, είναι λογικό πως κάποια στιγμή μπορεί να διαφύγουν της προσοχής μας. Όσο μπορούμε να σκεφτόμαστε πως το κακό θέλει μόνο λίγα δευτερόλεπτα ή ελάχιστα λεπτά. Ο Κωνσταντίνος είναι γνωστός εκπαιδευτής του Kids Save Lives και της ΕΕΕΠΦ, είναι το τρίτο θύμα ανακοπής που επιστρέφει στη ζωή από τα χέρια του χάρη στην ζωτικής σημασίας έγκαιρη ανταπόκριση του και ειδικά χάρη στην τεράστια καρδιά που διαθέτει", αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ομάδα "KIDS SAVE LIVES - Τα Παιδιά Σώζουν Ζωές".

Πηγή: halkidikinews.gr