Αιτωλοακαρνανία

Καλά νέα για το μωρό που τσίμπησε η “μαύρη χήρα”

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια του 16 μηνών βρέφους, το οποίο τσιμπήθηκε από δηλητηριώδη αράχνη την περασμένη εβδομάδα.

Το περιστατικό έλαβε θέση στο Λουτρό Αμφιλοχίας, όταν το κοριτσάκι παίζοντας στην αυλή του σπιτιού του, έπιασε την αράχνη.

Λίγα λεπτά αργότερα η μητέρα του αντιλήφθηκε κάποια ύποπτα συμπτώματα, που την οδήγησαν στο να μεταφέρει άμεσα το βρέφος στο Κέντρο Υγείας Αμφιλοχίας.

Ωστόσο λόγω της επικινδυνότητας της κατάστασης του, διεκομίσθη στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρίο, όπου εισήχθη στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων.

Άμεσα της χορηγήθηκε αντιαραχνικός ορός, αφού προηγουμένως στήθηκε «γέφυρα σωτηρίας» μεταξύ Αθήνας και Πάτρας για να φτάσει έγκαιρα το φάρμακο στο Νοσοκομείο.

Η δηλητηριώδης αράχνη «μαύρη χήρα», λόγω της νευροτοξίνης που παράγει με το τσίμπημά της προκάλεσε επιπλοκές στην καρδιά , στο έντερο και στο νευρικό σύστημα των «θυμάτων» της.

Το κοριτσάκι πλέον βρίσκεται εκτός κινδύνου και σε λίγες ημέρες αναμένεται η βάπτισή του.