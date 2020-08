Εύβοια

Κορονοϊός: ξέφρενο πάρτι συνωστισμού με γνωστό ράπερ (βίντεο)

Αμέτρητοι ήταν οι θαμώνες που αψήφησαν τις συστάσεις των ειδικών και επέλεξαν να διασκεδάσουν ο ένας δίπλα στον άλλο.

Εικόνες συνωστισμού, παρά τα νέα αυστηρά μέτρα από την κυβέρνηση, για τη μη εξάπλωση του κορονοϊού, καταγράφηκαν σε νυχτερινό κέντρο στα Νέα Στύρα του Δήμου Καρύστου.

Συγκεκριμένα, τα ξημερώματα του Σαββάτου διοργανώθηκε πάρτι με τον γνωστό ράπερ «Υποχθόνιο» όπου επικράτησε το αδιαχώρητο.

Δείτε το βίντεο: