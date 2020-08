Έβρος

Πολύνεκρο δυστύχημα στην Αλεξανδρούπολη

Στο αυτοκίνητο επέβαιναν συνολικά 12 άτομα, ενώ για το όχημα είχε δηλωθεί κλοπή στις 4 Αυγούστου!

Διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης νοσηλεύεται ο ένας εκ των πέντε τραυματιών του τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε σήμερα, τις πρώτες πρωινές ώρες, επί της Εγνατίας Οδού, στο ύψος του Αρδανίου, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους επτά άτομα.

Οι άλλοι τέσσερις τραυματίες, σύμφωνα με στοιχεία του νοσηλευτικού ιδρύματος, νοσηλεύονται στις χειρουργικές κλινικές.

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στο 648ο χλμ της Εγνατίας Οδού Κήπων-Ηγουμενίτσας, όταν το ΙΧΕ αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν συνολικά 12 άτομα, για το οποίο έχει δηλωθεί κλοπή στις 4 Αυγούστου σε αστυνομική υπηρεσία της Θεσσαλονίκης και σύμφωνα με τις αστυνομικές Αρχές εμπλέκεται σε υπόθεση διακίνησης μη νόμιμων μεταναστών, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, εξετράπη της πορείας του, προσέκρουσε σε τσιμεντένια βάση υπό κατασκευή διοδίων και ανετράπη.

Σημειώνεται, ότι νεκροί και τραυματίες είναι άνδρες αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων, ενώ η αστυνομία ενημερώθηκε για το συμβάν από διερχόμενο πολίτη.