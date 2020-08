Αχαΐα

Ανατροπή νταλίκας στην εθνική οδό Πατρών-Πύργου (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δύο άτομα τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο.

Ανατροπή νταλίκας σημειώθηκε το πρωί, στη νέα εθνική οδό Πατρών-Πύργου, στο ύψος του Λάππα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδει το tempo24, από το ατύχημα τραυματίστηκαν ελαφρά δύο άτομα, τα οποία και μεταφέρθηκαν, με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, στο νοσοκομείο.

Στο σημείο έσπευσαν, επίσης, Αστυνομία και Πυροσβεστική, ενώ είχε διακοπεί προσωρινά η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Πύργο.