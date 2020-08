Κέρκυρα

Κέρκυρα: Διαδικτυακά η λιτανεία του Αγίου Σπυρίδωνος

Τι αναφέρει στην ανακοίνωση που εξέδωσε η Ιερά Μητρόπολη Κερκύρας, Παξών και Διαποντίων Νήσων.

Εντός του Ιερού Ναού του Αγίου Σπυρόδωνος θα λιτανευθεί το σκήνωμα του Αγίου, την ερχόμενη Τρίτη, όπως ανακοίνωσε η Ιερά Μητρόπολη Κερκύρας, Παξών και Διαποντίων Νήσων. Τόσο η Θεία Λειτουργία όσο και η λιτανεία θα μεταδοθούν διαδικτυακά.

Πιο αναλυτικά, από την Ιερά Μητρόπολη Κερκύρας, Παξών και Διαποντίων Νήσων ανακοινώθηκαν τα εξής:

«Μετά την απόφαση της ελληνικής κυβερνήσεως διά της οποίας απαγορεύονται οι λιτανείες μέχρι τις 31 Αυγούστου, ο εορτασμός της ανάμνησης του θαύματος της διασώσεως της Κέρκυρας από τον Άγιο Σπυρίδωνα στις 11 Αυγούστου 1716 θα γίνει ως εξής:

Το πρωί της 11ης Αυγούστου 2020 και ώρα 7.30-11 π.μ. θα γίνει Αρχιερατικό Συλλείτουργο στο Ιερό προσκύνημα και κατόπιν το σκήνωμα του Αγίου θα λιτανευθεί εντός του Ιερού Ναού, όπως γίνεται κατά τα μπάσματα και όταν υπάρχει κακοκαιρία.

Η Θεία Λειτουργία και η λιτανεία θα μεταδοθούν από το διαδικτυακό κανάλι της Ιεράς Μητροπόλεως webtv.imcorfu.gr.

Οι υπόλοιπες ιερές ακολουθίες θα γίνουν ως συνήθως».