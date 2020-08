Λάρισα

Κορονοϊός: τοπικό lockdown στον Αμπελώνα Λάρισας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τρεις από τους καλεσμένους στον γάμο νοσηλεύονται διασωληνωμένοι κι ακόμη εννέα σε θαλάμους αρνητικής πίεσης. Πόσα είναι συνολικά τα κρούσματα.

Τοπικό lockdown στον Αμπελώνα Λάρισας έφεραν τα αλλεπάλληλα κρούσματα κορονοϊού, που προέκυψαν μετά τη γαμήλια τελετή και το γλέντι που ακολούθησε.

Μέχρι στιγμής συνολικά 17 άνθρωποι, που είχαν πάει στον γάμο, βρέθηκαν θετικοί στον κορονοϊό. Εννέα νοσηλεύονται σε θαλάμους αρνητικής πίεσης και τρεις είναι διασωληνωμένοι σε μονάδα εντατικής θεραπείας.

Ένας από τους καλεσμένους του γάμου, που μίλησε στον ΑΝΤ1, υποστηρίζει πως τα μέτρα προστασίας, μάσκες και αποστάσεις, τηρήθηκαν μέχρι ενός σημείου, αλλά όταν το κέφι άναψε για τα καλά στο γλέντι, ξεχάστηκαν όλα…

Τα περιοριστικά μέτρα που επιβλήθηκαν στην περιοχή και στα οποία οι κάτοικοι φαίνεται πως πειθαρχούν, προβλέπουν: απαγόρευση συναθροίσεων άνω των 9 ατόμων, χρήση μάσκας σε εσωτερικούς, αλλά και εξωτερικούς χώρους, κλείσιμο των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος από τις 11 το βράδυ ως τις 7 το πρωί και παύση όλων των δραστηριοτήτων που δύναται να προκαλέσουν συνωστισμό, όπως λαϊκές αγορές, πάρτι, λιτανείες και πανηγύρια.