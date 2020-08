Θεσσαλονίκη

Φωτιά στην Θεσσαλονίκη

Στο σημείο πυροσβεστικές δυνάμεις.

Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης, στο Μετόχι της Επανομής, στη Θεσσαλονίκη.

Η φωτιά έχει ξέσπασε λίγο μετά τις 16.00 σε ξερά χόρτα και δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή.

Στο σημείο επιχειρούν 12 πυοσβέστες και πέντε οχήματα, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία.