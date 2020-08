Έβρος

Σκηνές “Φαρ Ουέστ” στον Έβρο

Αγνόησε σήμα των αστυνομικών να σταματήσει για έλεγχο και τότε ξεκίνησε καταδίωξη.

Συνελήφθη στο νομό Έβρου, από αστυνομικούς του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Φερών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης ένας διακινητής, ο οποίος προωθούσε, παράνομα, στο εσωτερικό της χώρας επτά μη νόμιμους μετανάστες.

Συγκεκριμένα οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν σήμα στάσης σε Ι.Χ αυτοκίνητο, ωστόσο ο οδηγός του δεν συμμορφώθηκε, συνέχισε την πορεία του και ακολούθησε καταδίωξη. Στη συνέχεια ο οδηγός ακινητοποίησε το όχημα και τράπηκε σε φυγή σε παρακείμενη αγροτική περιοχή, όμως ακινητοποιήθηκε από τους αστυνομικούς και συνελήφθη.

Στον έλεγχο που ακολούθησε στο εσωτερικό του αυτοκινήτου, διαπιστώθηκε ότι ο δράστης μετέφερε επτά μετανάστες. Ο δράστης θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης, ενώ την προανάκριση ενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Τυχερού Αλεξανδρούπολης.