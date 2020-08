Δωδεκανήσα

Θα γέμιζαν την αγορά με “αμπούλες γέλιου”

«Λαβράκι» έβγαλε ο έλεγχος των αστυνομικών της ΟΠΚΕ. Χειροπέδες σε δυο νεαρούς.

Συνελήφθησαν σήμερα στην πόλη της Ρόδου, από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (ΟΠΚΕ), δύο αλλοδαποί, ηλικίας 18 και 24 ετών, οι οποίοι κατείχαν συσκευασίες με «αέριο γέλιου».

Ειδικότερα, στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνση Νοτίου Αιγαίου που αποσκοπούν στην αστυνόμευση των τουριστικών περιοχών και την προστασία των πολιτών-καταναλωτών, σήμερα, τις πρώτες πρωινές ώρες, κατά τη διάρκεια ελέγχων που πραγματοποιούσαν περιπολούντες αστυνομικοί της ΟΠΚΕ εντόπισαν τους κατηγορούμενους, στην κατοχή των οποίων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 55 φιαλίδια «αμπούλες» με υποξείδιο του αζώτου, 31 μπαλόνια και συσκευή διοχέτευσης αερίου.

Οι νεαροί προσήχθησαν στο Αστυνομικό Τμήμα Ρόδου, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τους και θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου.