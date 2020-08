Λάρισα

Φωτιά στην Ελασσόνα (εικόνες)

Άμεση κινητοποίηση από πυροσβεστικές δυνάμεις.

Φωτιά ξέσπασε, το απόγευμα του Σαββάτου σε δασική έκταση στην Ελασσόνα Λάρισας.

Το πύρινο μέτωπο έχει εκδηλωθεί στον Άγιο Ταξιάρχη.

Επιχειρούν 24 πυροσβέστες, 12 οχήματα και δύο ομάδες πεζοπόρο τμήμα. Από αέρος συνδράμουν δύο αεροσκάφη.

ΦΩΤΟ ΑΠΟ ELASSONANEWS.GR