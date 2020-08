Λακωνία

Φωτιά στην Μάνη: Αναζωπυρώσεις και διάσπαρτες εστίες

Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην περιοχή. Καλύτερη η εικόνα σήμερα. Ενεργοποιήθηκε το σύστημα Copernicus.

Σε διάσπαρτες εστίες, αλλά χωρίς ενεργό μέτωπο, είναι η πυρκαγιά που καίει από χθες σε δασική έκταση στα Λαγκάδια, του Δήμου Ανατολικής Μάνης, η οποία πάντως δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις, που έχουν ενισχυθεί με 175 πυροσβέστες, 10 πεζοπόρα τμήματα και 47 οχήματα, επιχειρούν να θέσουν υπό έλεγχο τις διάσπαρτες εστίες, αλλά και τις αναζωπυρώσεις που σημειώνονται. Από αέρος συνδράμουν στις επιχειρήσεις κατάσβεσης 8 ελικόπτερα και δύο αεροσκάφη.

Στην περιοχή πνέουν χαμηλής έντασης άνεμοι που διευκολύνουν το έργο της κατάσβεσης.

Ενεργοποιήθηκε το Copernicus

Η Υπηρεσία Copernicus/Emergency Management Service - Mapping της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παραγωγή χαρτογραφικών προϊόντων και δεδομένων της περιοχής στην Ανατολική Μάνη, που επλήγη χθες από δασική πυρκαγιά, ενεργοποιήθηκε με εντολή του υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκου Χαρδαλιά.

Σύμφωνα με την Γ.Γ.Πολιτικής Προστασίας, το αίτημα έγινε αποδεκτό και η διάθεση, η οποία είναι δωρεάν, των σχετικών χαρτογραφικών δεδομένων και προϊόντων που προκύπτουν από ανάλυση δορυφορικών εικόνων, αναμένεται άμεσα, προς υποβοήθηση του έργου όλων των φορέων που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και στη διαχείριση των συνεπειών της πυρκαγιάς.

Ειδικότερα, η Διεύθυνση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γ.Γ.Πολιτικής Προστασίας, η οποία αποτελεί και το αρμόδιο εθνικό σημείο επαφής με την Υπηρεσία Copernicus, διαθέτει όλα τα χαρτογραφικά στοιχεία προς όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την καλύτερη εκτέλεση του έργου τους.

Σημειώνεται, ότι είναι η δεύτερη φορά που η Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας ενεργοποιεί την Υπηρεσία Copernicus για την τρέχουσα αντιπυρική περίοδο.