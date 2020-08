Ηράκλειο

Παιδί ανασύρθηκε από πισίνα χωρίς τις αισθήσεις του

Έσπευσαν επί τόπου ασθενοφόρο και γιατρός. Αγωνία για το παιδί.

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε από πισίνα στην περιοχή του Καρτερού ένα αγοράκι ηλικίας 8-9 ετών, σημαίνοντας συναγερμό στο ΕΚΑΒ.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 6 το απόγευμα και στο σημείο έσπευσαν γιατρός και το πλήρωμα του ασθενοφόρου, ξεκινώντας αμέσως τη διαδικασία για την επαναφορά του.

Tο παιδί μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο όπου συνεχίζονται οι υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το αγοράκι βρίσκεται σε βαριά κατάσταση και διασωληνωθεί, με σκοπό να μεταφερθεί στην ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ.