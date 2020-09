Εύβοια

Φωτιά σε σκάφος μετά απο προσάραξη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πυροσβεστικό πλοιάριο σπεύδει στην περιοχή. Κινητοποίηση της ΠΥ και απο ξηράς.

(εικόνα αρχείου)

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τετάρτης στην Πυροσβεστική, μετά απο ενημέρωση για εκδήλωση πυρκαγιάς σε ιστιοπλοϊκό σκάφος.

Λίγο νωρίτερα, το σκάφος είχε προσαράξει, στην Νέα Λάμψακο, στην Εύβοια.

Στο φουσκωτό επέβαιναν 4 άνθρωποι οι οποίοι απομακρύνθηκαν από το σημείο με ιδιωτικό σκάφος.

Σύμφωνα με ενημέρωση απο την Πυροσβεστική, στην περιοχή μεταβαίνει πυροσβεστικό πλοιάριο, ενώ ήδη βρίσκονται πυροσβέστες με όχημα στην ακτή.