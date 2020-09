Θεσσαλονίκη

Ο ΑΝΤ1 κάνει... “βόλτα” με το μετρό Θεσσαλονίκης (βίντεο)

Ο πρόεδρος της Αττικό Μετρό Νίκος Ταχιάος τόνισε ότι «δεν είναι επικοινωνιακό εργαλείο το μετρό στην Θεσσαλονίκη» και σημείωσε ότι «έχει πολύ δουλειά για να μπει στις ράγες». Πότε θα είναι έτοιμο.