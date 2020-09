Τρίκαλα

Θρίλερ με πτώμα έξω από ξωκλήσι

Δεν πίστευε στα μάτια του ο άνδρας που εντόπισε τη σορό στον περίγυρο της εκκλησίας.

Νεκρός βρέθηκε το απόγευμα της Τετάρτης από περαστικό ένας άντρας ηλικίας 53χρονων έξω από το ξωκλήσι του Προφήτη Ηλία στη Μεγάρχη, στα Τρίκαλα.



Σοκαρισμένος από το αποτρόπαιο θέαμα ο άνδρας ειδοποίησε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε τη σωρό στο Νοσοκομείο Τρικάλων, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Στο σημείο έσπευσε και η Αστυνομία προκειμένου να διερευνήσει την τριγύρω περιοχή.



Πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο θάνατος του άτυχου άνδρα οφείλεται σε παθολογικά αίτια, ωστόσο «φως» στην υπόθεση αναμένεται να ρίξει η νεκροψία – νεκροτομή που θα διενεργηθεί τις επόμενες ημέρες.