Θεσσαλονίκη

Λεία-“μαμούθ” για διαρρήκτες που “σήκωσαν” χρηματοκιβώτιο από σπίτι

Τι περιείχε το χρηματοκιβώτιο, σύμφωνα με δήλωση του ιδιοκτήτη.

Στο στόχαστρο διαρρηκτών βρέθηκε το βράδυ της Τετάρτης ένα σπίτι στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, λίγο πριν τα μεσάνυχτα άγνωστοι κατάφεραν να εισέλθουν στο εσωτερικό του σπιτιού και να «σηκώσουν» το χρηματοκιβώτιο που υπήρχε σε αυτό.

Κατά δήλωση του ιδιοκτήτη του σπιτιού, το χρηματοκιβώτιο περιείχε μεγάλο χρηματικό ποσό και χρυσαφικά.

Την ώρα της διάρρηξης οι ένοικοι του σπιτιού απουσίαζαν.

Η Αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών, συλλέγοντας υλικό από τις κάμερες ασφαλείας.

Πηγή: thestival.gr